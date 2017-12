Trump à Jérusalem : bombe à neutrons ou pétard mouillé ?

par FG, 7/12/2017

Le matamore qui squatte la Maison Blanche a encore fait des siennes : il vient d’annoncer qu’il va reconnaître Jérusalem comme capitale d’Israël. Les réactions ne se sont pas fait attendre, de Ramallah à Gaza, d’Amman à Jendouba (Tunisie). Comme par magie, les « Arabes » se sont réveillés. Les Arabes, depuis un siècle, n’arrêtent pas de se réveiller, pour ensuite se rendormir, en attendant la prochaine occasion de se réveiller. Imaginez : la Ligue Arabe va peut-être tenir une « réunion d’urgence » samedi ou dimanche. On va voir ce qu’on va voir.

Mais bon sang de bonsoir, ça fait cinquante ans que Jérusalem fait office de capitale d’Israël, du moins sa partie occidentale ! Que changerait le déplacement de l’ambassade US de Tel Aviv vers Al Qods ? Ce serait un symbole, me répondra-t-on. D’accord, alors continuez à vous exciter contre les symboles et surtout, ne vous occupez pas de la réalité. L’ensemble des dirigeants arabes ont trahi le peuple palestinien depuis presque un siècle, et l’ensemble de leurs peuples ont de fait encaissé cette trahison sans trop de scrupules. Quelques rodomontades de députés nationalistes arabes ou islamistes par-ci par-là ne changeront rien à cet état de choses.

Il n’y aura sans doute pas de nouvelle intifada, juste trois petits jours de rage décidés par les salonnards de Ramallah, le temps d’un week-end un peu prolongé. Le peuple palestinien s’est fait entuber à Oslo et il a compris la leçon. Il n’y aura pas non plus deux États vivant harmonieusement côte à côte en terre de Palestine. Il n’y aura qu’un seul État, l’État « juif » où les juifs seront minoritaires et finiront bien par se plier à la volonté de la majorité ou à faire comme le million de leurs semblables qui ont déjà voté avec leurs pieds et sont allés vivre ailleurs.

Le matamore de la Maison Blanche entrera sans doute de l’histoire comme celui qui a accéléré de manière décisive la fin définitive de l’État « juif ».